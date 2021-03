Serie D: Cittanova-Biancavilla 3-2, in gol Silenzi e Khoris (Il tabellino)

Partita ricca di reti ed emozioni al “Morreale Proto”, i pianigiani guadagnano tre punti, grazie ai protagonisti Dorato e Silenzi. Il tabellino del match di Serie D girone I:

CITTANOVA BIANCAVILLA 3-2

CITTANOVA (4-4-2): Latella; Miceli (89′ Alfano), Fuschi, D’Angelo, Scuderi; Petrucci (66′ Isabella), Cosenza, Dorato, Rizzo (83′ Zinfollino); Crucitti (76′ Ndreu), Silenzi (89′ Viola). A disp.: La Cagnina, Meola, Lo Sasso, Giorgio. All. Infantino.

BIANCAVILLA (4-4-2): Amata; Mollica, Porcaro, Ferrante (78′ Guerriera), Lo Iacono (62′ Leonardi); Santapaola (78′ Mazzeo), Ancione (85′ Aprile), Viglianisi, Maimone (89′ Montagno); Lucarelli, Khoris. A disp.: Genovese, Panza, Barcio, Castiglia. All. Pidatella.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano (Laconi-Anedda).

MARCATORI: 1′ Silenzi (C), 7′ Lucarelli (B), 20′ Rizzo (C), 33′ Dorato (C), 59′ Khoris (B).

NOTE: Ammoniti: Petrucci, Isabella (C), Mazzeo, Porcaro, Ancione (B).

Cel. Cas.