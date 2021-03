Serie B, rinforzo per l’Ascoli: acquistato Fabrizio Cacciatore

Tutto per tutto per conquistare la salvezza. L’Ascoli non vuole lasciare nulla di intentato per le ultime 8 gare del campionato di serie B ed ha ufficializzato l’acquisto dell’esperto difensore Fabrizio Cacciatore. Questo il comunicato della società picena: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Fabrizio Cacciatore. Nato a Torino l’8 ottobre 1986, Cacciatore va a rinforzare il reparto difensivo bianconero nel rush finale di stagione. Si tratta di un innesto di assoluta esperienza, vantando nel curriculum 179 presenze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Verona, Chievo e Cagliari, 113 in B con Triestina, Siena, Varese e Verona. A Fabrizio, che vestirà la maglia n. 29, il benvenuto del Club bianconero”.