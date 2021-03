Ex Reggina, orgoglio Russo: il più giovane portiere tra A e B

Compirà vent’anni fra tre giorni (31 marzo), ma a dispetto della giovane età è già un ‘gigante’ tra i pali. E non per via dei suoi centonovantatré centimetri di altezza, bensì per le qualità dimostrate finora nell’arco della sua (ancor breve) carriera. Alessandro Russo, reggino doc classe 2001, ha preso le redini della Virtus Entella dalla porta a partire dallo scorso dicembre, difendendone i pali per sedici gare consecutive prima dello stop forzato delle ultime tre giornate di campionato a causa di un acciacco alla mano.

I primi sedici gettoni in Serie B (e tra i Prof in generale) dell’estremo difensore cresciuto tra le mura del centro sportivo Sant’Agata (lasciò la Reggina a 14 anni dopo essere arrivato sino ai Giovanissimi Nazionali) sono stati caratterizzati da 5 clean sheet ed interventi prodigiosi, che lo hanno pian piano portato sulla via della conferma e della titolarità.

Dall’esordio con i liguri, nel pesante ko contro il Monza (5-0), infatti, il giovane portiere di Reggio Calabria è diventato il goalkeeper titolare dell’Entella, con la quale oggi detiene un primato non di poco conto che riflette sull’intero panorama calcistico italiano e nazionale. Come evidenzia gianlucadimarzio.com, infatti, Alessandro Russo è attualmente il più giovane portiere titolare tra Serie A e Serie B. Categoria, quest’ultima, che tenterà di salvare a tutti i costi nonostante l’ultimo posto in classifica della sua squadra.

Intanto, il 19enne reggino annovera nella sua bacheca un traguardo che inorgoglisce Reggio e i colori amaranto…