Ex Reggina, Lafferty: ”Ménez tra i più forti contro cui ho giocato”. Il francese ringrazia

La Reggina li ha riportati in Italia dopo diversi anni all’estero e nella prima parte di campionato sono anche coesistiti nell’undici di Toscano. Stiamo parlando di Kyle Lafferty e Jérémy Ménez, ad oggi soltanto ‘ex’ compagni di squadra per via della rescissione contrattuale del nordirlandese, accasatosi al Kilmarnock (prima divisione scozzese) nel mese di gennaio. I due sono anche coesistiti nell’undici di mister Toscano, con l’ex Palermo che contro il Venezia, in coppia d’attacco con il francese ha trovato il suo primo ed unico goal in B con gli amaranto.

Poco tempo in campo insieme – al netto degli allenamenti – ma che a Lafferty è bastato per considerare l’ex PSG come uno tra i più forti calciatori contro cui abbia mai giocato. La risposta del ‘gigante di Enniskillen’ è arrivata per via social, precisamente attraverso la pagina Instagram ufficiale della Nazionale dell’Irlanda del Nord, nell’ambito di un ”domande e risposte” tra i tifosi e l’ex attaccante della Reggina.

Ad una di queste, ‘who is the best player you’ve played against?’ (chi è il miglior giocatore contro cui hai giocato?), Lafferty ha risposto citando tre nomi: Dybala, Belotti e Ménez. Con i primi due ha militato nel Palermo, mentre con il terzo in riva allo Stretto. La risposta del centravanti britannico non è tardata a finire all’attenzione dello stesso Jérémy Ménez, che condividendo la risposta nelle stories ha ringraziato l’ex compagno di squadra.