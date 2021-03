Aglietti: “Dalle Mura, che personalità! Denis è ancora un grandissimo attaccante”

La gioventù in difesa, l’esperienza in attacco. Nel corso dell’intervista concessa a Gazzetta del Sud, Alfredo Aglietti ha riservato elogi speciali a due calciatori amaranto, ovvero Christian Dalle Mura e German Denis.

“Dalle Mura, secondo me, sul gol non ha commesso un grande errore. Qualora avesse cercato l’anticipo- si legge su Gazzetta- avrebbe rischiato di causare un calcio di rigore, e poi vanno riconosciuti i meriti di Djordjevic. Per il resto ha giocato con grande personalità, mi ha colpito molto”.

Questo invece, il giudizio sul Tanque Denis. “Un grandissimo attaccante, l’ho visto davvero tirato a lucido. In occasione del gol del pari, oltre che nel colpo di testa in tuffo, è stato perfetto anche nel cercare la posizione, al momento del cross”.