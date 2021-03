Accadde oggi: Cosenza 0 Reggina 1, Camozzi nella storia

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: marzo 1965, la Reggina di Maestrelli espugna Cosenza e mette le basi per la prima promozione in B.

28 marzo 1965, serie C, 10^ giornata di ritorno. Il ko subito a Pescara la settimana prima, ha visto la Reggina interrompere una serie positiva che durava da 7 partite. Gli amaranto sfidano il Cosenza sul campo dei lupi, entrambe le squadre lottano per la promozione in B.

A far entrare la Reggina nella storia, è Pietro Camozzi (oltre 100 presenze con la compagine dello Stretto, dal ’64 al ’67), il quale al minuto 35 troverà un autentico eurogol. Il risultato, non cambierà più: Cosenza 0 Reggina 1, quel successo in terra cosentina rimarrà l’ultimo per 34 lunghissimi anni, prima di essere bissato dalla truppa di Gustinetti prima e Bolchi poi, capace di portare Reggio in A per la prima volta.

Anche quella del ’65, fu una splendida prima volta, dal momento che la Reggina di Maestrelli centrò a fine stagione la B, traguardo mai raggiunto prima.

SERIE C 64/65, 10^ giornata di ritorno (10-3-65)

Cosenza-Reggina 0-1

Reggina: Persico, Gatto, Barbetta, Baldini, Gallusi, Neri, Alaimo, Camozzi, Ferrigno, Florio, Santonico, Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: 35′ pt Camozzi.