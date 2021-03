Serie B: dopo la sosta tutti in campo il 2 aprile (Il programma completo)

La Serie B si ferma in questa settimana per la sosta, in attesa del rush finale di campionato. Si ritornerà in campo per la 31esima giornata il prossimo venerdì 2 aprile quando si giocheranno tutte le gare previste con orari differenti. Si comincerà alle 15 con Cosenza-Ascoli; alle 17 invece in campo Pescara-Pisa e Frosinone-Reggiana mentre alle 18 Cremonese-Empoli. Il grosso delle gare si disputerà invece alle ore 19 con sei match in programma: Brescia-Pordenone, Chievo-Spal, Entella-Monza, Vicenza-Cittadella, Lecce-Salernitana, Venezia-Reggina.