Reggina, occhi nel campionato argentino: piace un centrocampista del River Plate

Un piccolo sguardo al futuro, in attesa di blindare definitivamente la salvezza. In vista del prossimo calciomercato, la Reggina ha già messo in agenda alcuni nomi: nell’elenco, un centrocampista offensivo che gioca in Argentina.

A riportalo, l’edizione odierna di Gazzetta del Sud.

“Massimo Taibi- si legge- nei giorni scorsi ha annunciato di avere in programma un viaggio in Argentina, per visionare alcuni elementi che potrebbero tornare utili alla causa. Secondo quanto raccolto da Gazzetta del Sud, nella lista del direttore sportivo c’è già un nome cerchiato in rosso. Si tratta dell’argentino Tomas Andrade, trequartista centrale che all’occorrenza può agire anche come esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra. Classe 1996 (compirà 25 anni il prossimo novembre), Andrade è sotto contratto con il River Plate fino a giugno 2022, ma attualmente gioca in prestito nell’Argentinos Jrs, allenato dall’ex difensore del Barcellona Gabriel Milito. Nel corso della sua carriera, il centrocampista offensivo ha militato anche con gli inglesi del Bournemouth ed i brasiliani dell’Atletico Mineiro e dell’Atletico Paranaense”.