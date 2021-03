Reggina, Pasqua in Veneto: squadra fuori sede fino al 6 aprile

Sarà una Pasqua insolita per tutta Italia, alle prese con le restrizioni per arginare la pandemia da Covid 19. Ma lo sarà ancor di più per i tesserati della Reggina, staff tecnico, calciatori e alcuni componenti della società che resteranno “fuori sede” per tutte le festività. La dirigenza amaranto, infatti, in considerazione del doppio impegno ravvicinato a cavallo delle festività di Pasqua (venerdì 2 aprile a Venezia, lunedì 5 a Cittadella) ha deciso di restare in Veneto fino alla gara contro gli uomini di Venturato.

Il gruppo “squadra” volerà alla volta di Venezia giovedì prossimo, alla vigilia del ritorno in campo contro gli uomini di Zanetti, poi si fermerà lontano da Reggio per preparare la gara contro il Cittadella, trascorrendo in Veneto anche il giorno di Pasqua. Rientro previsto a Reggio giorno 6 aprile in vista della gara del Granillo contro il Vicenza (fissata per domenica 11). Naturalmente anche in Veneto la squadra sarà sottoposto al rigido protocollo previsto dalla Figc ed effettuerà i tamponi prima della gara contro i granata.