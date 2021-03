Reggina, Baroni: “Futuro? Spero di non essere di passaggio, ma ora penso solo al Venezia”

Il tecnico fiorentino ai microfoni della Gazzetta del Sud: "L'attacco non è in difficoltà, a Ferrara abbiamo fatto quattro gol. Non siamo Folorunsho-dipendenti".

Reggina al lavoro, per sfruttare al meglio la sosta imposta dagli impegni delle nazionali. Ai microfoni di Gazzetta del Sud, mister Marco Baroni fa il punto della situazione.

“La condizione dei calciatori è buona- si legge-, l’obiettivo del mio staff è quello di portare tutti sullo stesso piano dal punto di vista fisico. Coloro che fino adesso hanno avuto poco minutaggio stanno svolgendo sedute specifiche. Ci stiamo impegnando per presentarci al meglio in vista delle gare contro Venezia e Cittadella”. In questo rush finale, serviranno testa e gambe. “Conta la parte emotiva, ma è importante anche la tenuta fisica. Quando si scende in campo ogni tre giorni è enorme il dispendio di energie. Non è semplice avere un recupero immediato. A volte capita di essere meno lucidi negli ultimi sedici metri, ma ci può stare. Non sono preoccupato, cercheremo di migliorare”.

Sul fatto che l’attacco segni col contagocce e la squadra dipenda da Folorunsho, il tecnico non è d’accordo. “I gol li abbiamo sempre realizzati. Creiamo diverse occasioni. Ogni partita ha una storia a sé. A Ferrara contro la Spal abbiamo segnato quattro gol, mentre a Brescia, pur avendo costruito alcune opportunità, non siamo riusciti a colpire. Folorunsho si è dimostrato determinante, parlano le cifre, ma non dipendiamo da lui.

Futuro a Reggio Calabria? “Mi auguro di non essere di passaggio, da parte mia c’è massima apertura. Adesso sono concentrato sul finale di campionato. Ho in mente il Venezia. Per quanto riguarda il resto ci sarà tempo per discutere”.