Locri, piazzato il colpo in attacco: è arrivato Martinez

Il torneo di Eccellenza ripartirà tra appena due settimane e il Locri, già tornato a lavorare sul campo da alcuni giorni, approfitta del mercato aperto per puntellare l’organico, confermando le proprie ambizioni.

Il club amaranto si è assicurato l’attaccante Juan Cruz Martinez, classe ’97, giunto dalla Stilese con la quale aveva già messo a segno 5 reti nelle prime gare della stagione, prima della sospensione del torneo. Già nel mirino del Cavallo Alato in passato, la punta argentina sarà un tassello prezioso per mister Caridi nella corsa alla Serie D.

Martinez ha già dimostrato con la maglia della Stilese le proprie qualità negli ultimi anni, contribuendo a suon di gol, ben 56 in gialloblù con quelli segnati in avvio di stagione, alla crescita costante del club di Stilo, approdato per la prima volta in Eccellenza al termine della scorsa annata.

(Immagine di copertina di Aldo Rossi)