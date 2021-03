Galliani, fine dell’incubo Covid: “Dieci giorni in terapia intensiva, davanti a me solo un muro…”

L’incubo è finito, il sospiro di sollievo è enorme. Dopo aver sconfitto il Covid, Adriano Galliani racconta quei momenti terribili ai microfoni del Corriere della Sera.

“Ho temuto di morire- si legge su sportmediaset.it-. Ho perso 10 chili e ho capito che salute è l’unica cosa che conta nella vita. Una volta entrato in un reparto normale mi sono detto: ‘Non c’è Four Season che tenga. Questo è il posto più bello della mia vita. Berlusconi? Mi scriveva continuamente, era preoccupato per me. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva. I dieci giorni più lunghi della mia vita. È vero, è stato un incubo. Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno. Non è stata una passeggiata di salute”.

Sul proprio profilo facebook, lo stesso Galliani ha ringraziato i medici che si sono presi cura di lui. “Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All’interno c’è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici del San Raffaele. ❤️”.