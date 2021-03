Europei Under 21: Italia-Spagna, Del Prato ancora nell’undici iniziale degli azzurrini

Tutto pronto per Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata del girone B degli Europei Under 21. La sfida si giocherà a Maribor, gli azzurrini sono reduci dall’1-1 contro la Repubblica Ceca mentre gli spagnoli hanno superato con un secco 3-0 la Slovenia.

Enrico Del Prato, si conferma tra i titolari dell’Italia: l’estero destro dell’Atalanta, in prestito alla Reggina fino a giugno, anche questa volta giocherà dall’inizio nella difesa a tre, accanto a Lovato e Ranieri. In panchina invece, Alessandro Plizzari. Di seguito, la formazione scelta dal Ct Nicolato.

(3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone.