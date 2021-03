A sorpresa i diritti Tv del campionato di serie A per le prossime stagioni sono andate a Dazn. Si apre adesso la corsa per i diritti di serie B, stando a quanto riporta il giornale Milano Finanza, infatti Sky andrà all’assalto per assicurarsi le partite della Serie B, della C, della Liga e di altri sport. Ma c’è concorrenza per Sky: anche Eleven Sports ha manifestato interesse per la serie B. Corsa a due tra Sky ed Eleven Sports per i diritti tv del prossimo campionato cadetto.