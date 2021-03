Crisetig a RNP: “La passione di Reggio è contagiosa”

“La passione di Reggio è molto contagiosa. Sfortunatamente i tifosi non possono essere allo stadio ma quelle volte in cui è possibile uscire si respira una passione immensa verso la squadra, la gente ha voglia di vedere le prestazioni, i risultati, vuole una grande squadra e questo anche se non il pubblico non può essere allo stadio ci offre spirito e animo per andare avanti e cercare di fare sempre meglio”. Così, in uno stralcio della più lunga intervista rilasciata a Reggio nel pallone, il centrocampista della Reggina Lorenzo Crisetig, al suo primo anno in città, ha voluto spiegare il suo rapporto con Reggio.

