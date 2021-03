Ultime News

Termina con il risultato di 0-0 la seconda uscita degli azzurrini di Nicolato agli Europei 21, arrivata allo stadio Ljdski Vrt. di Maribor (Slovenia) contro la Spagna di De La Fuente. Costruzione di gioco più elaborata per le...

Tutto pronto per Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata del girone B degli Europei Under 21. La sfida si giocherà a Maribor, gli azzurrini sono reduci dall’1-1 contro la Repubblica Ceca mentre gli spagnoli...