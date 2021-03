Accadde oggi: Arti-gol, il sogno continua…

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: 27 marzo 1999, un rigore trasformato da Fabio Artico vale tre punti d'oro nella corsa alla serie A.

27 marzo 1999, serie B, ottava giornata di ritorno. Tornata in corsa per la promozione grazie al successo di Monza (neutro con la Cremonese), la Reggina di Elio Gustinetti affronta il big match col Treviso, altra squadra che staziona nelle zone nobili della classifica del torneo cadetto.

Gli amaranto, per credere davvero nel grande sogno, hanno a disposizione solo i tre punti. La svolta al minuto 20, quando il direttore di gara indica gli undici metri a favore dei padroni di casa: nonostante l’errore di tre settimane prima contro il Ravenna, dal dischetto si presenta nuovamente Fabio Artico (bomber della Reggina 1988/1999, al punto da essere ribattezzato ArtiGol), il cui tiro sbatte sul palo alla destra di Cesaretti, prima di infilarsi in rete e far esplodere i 10.000 del Granillo.

Reggina 1 Treviso 0, un altro passo verso la prima promozione in serie A…(nella foto, la Curva Sud così come si presentava quel giorno).

Di seguito, il tabellino del match.

SERIE B 98/99, 27esima giornata (27/3/1999)

Reggina-Treviso 1-0

Reggina: Belardi, Martino, Di Sole, Giacchetta, Sussi, Pinciarelli (Napolitano), Firmani, Cozza, Poli (Briano), Artico (Tomic), Possanzini. Allenatore: Gustinetti.

Treviso: Di Sarno, Ardenghi (Varricchio), Susic, Belotti, Orlando, Rossi, Bosi, Bellavista (Bonavina), Bortoluzzi, De Poli (Longhi), Beghetto. Allenatore: Bellotto.

Marcatore: 20′ pt rig. Artico.

Note-Spettatori 10.000 circa. Ammoniti: Giacchetta, Pinciarelli, Martino (R), Belotti, Rossi, Bosi (T). Espulso: Beghetto (T).