Serie B, tiri parati: Nicolas già tra i top della categoria

Campionato di Serie B in pausa, tempo di statistiche che aiutano, talvolta, anche a “leggere” l’andamento del torneo grazie ai numeri.

Il sito dell’Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio, apport.it, ha pubblicato uno statistica (nell’immagine in basso) riguardante le percentuali di parate effettuate dai portieri di Serie B, che abbiano disputato almeno 10 incontri, in rapporto ai tiri subiti. L’estremo difensore amaranto Nicolas occupa il decimo posto con il 75% di parate, un piazzamento dovuto anche al fatto di essere arrivato in riva allo Stretto solamente a gennaio.

Di fatto, coloro i quali lo precedono in classifica sono tutti titolari della loro porta da inizio stagione; Nicolas, come dimostra questa percentuale, è stato un degli artefici della risalita della Reggina: in 12 partite giocate per intero ha mantenuto la propria porta inviolata per ben 7 volte, così come era accaduto nel primo tempo di Frosinone, quando venne sostituito per infortunio nell’intervallo.