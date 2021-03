Reggina, girandola di gol nella partitella in famiglia: il report

Nella mattinata odierna, è proseguita la settimana di lavoro degli amaranto, i quali domani usufruiranno di una giornata di riposo.

Di seguito, il report pubblicato da reggina1914.it.

Con un clima finalmente primaverile la squadra è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata agli ordini di mister Baroni e del suo staff. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, disputando partitelle a tema a campo ridotto 7vs7. Nel finale la squadra in casacca verde si è aggiudicata la partitella in famiglia per 4-3.

I calciatori si ritroveranno al Sant’Agata domenica mattina.