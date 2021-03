Reggina, Edera: “Farò vedere chi sono, a Reggio vivono di calcio”

Il giovane fantasista ai microfoni di tornonews.it: "Faremo il possibile per salvare la Reggina e tenerla in Serie B anche l’anno prossimo".

La prima esperienza al Sud, un talento da far sbocciare, un obiettivo da raggiungere. Simone Edera, fantasista del Toro arrivato in amaranto in prestito fino a giugno, si è raccontato ai microfoni di toronews.it.

“Il direttore ed il mister, Taibi e Baroni, erano interessati a me come giocatore- si legge ed anche in funzione del modulo della squadra, il 4-2-3-1 o 4-3-3. Hanno chiamato il mio procuratore e la telefonata è stata subito girata a me. Li ho sentiti ed erano molto interessati a portarmi a Reggio: quelle chiamate sono state importanti per il mio approdo alla Reggina”.

I nuovi acquisti, hanno contribuito a far cambiare marcia. “Diciamo che stiamo facendo un buon percorso. Quando sono arrivato eravamo quartultimi, sono arrivati altri nuovi giocatori ed ora stiamo facendo veramente un bel finale di campionato. Al momento non mi rimprovero niente, anche se il gol sarebbe una cosa importante. In questo momento si potrebbe cercare con insistenza, ma partita dopo partita devo pensare a meritarmi di giocare ed indossare questa maglia. In campo faremo il possibile per salvare la Reggina e tenerla in Serie B anche l’anno prossimo”.

Sugli obiettivi personali ed il rapporto con la piazza. “Giocare il più possibile ed ovviamente anche segnare, non lo nego. Ma soprattutto rimettermi in forma e trovare la condizione. Questa è la cosa più importante per un ragazzo che in questi anni ha sì giocato, ma poco e subentrando. Da titolare ne ho giocate poche, sono venuto qui perché avevo bisogno di giocare, mettermi in mostra e far vedere chi è Edera. Qui Sono tutti molto accoglienti, al Sud c’è calore. Dispiace solo che non ci siano i tifosi, perché qui vivono per il calcio e fanno quindicimila spettatori. Con loro allo stadio sarebbe stato tutto diverso”.