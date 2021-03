Reggina, anche Rivas titolare in nazionale: Honduras ancora in corsa per le Olimpiadi

Il giovane fantasista ha giocato la sfida tra Honduras Under 23 e Canada, che ha visto la "Bicolor" qualificarsi per le semifinali del torneo preolimpico.

L’1-1 ottenuto con il Canada, consente all’Honduras Under 23 di accedere alle semifinali del torneo pre-olimpico.

La compagine del Ct Correa ha chiuso al primo posto nel gruppo B, totalizzando 5 punti proprio come il Canada (anch’esso qualificato, ma secondo per differenza reti), ed affronterà in semifinale gli Stati Uniti.

Il match di ieri notte, giocatosi a Guadalajara, ha visto Rigoberto Rivas vestire nuovamente i panni del titolare. Il fantasista di proprietà dell’Inter, in amaranto con la formula del prestito per il secondo anno consecutivo, ha giocato per 74 minuti nel ruolo di punta, prima di essere sostituito da Josè Pinto.