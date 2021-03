Qui Venezia: Forte e Dezi ko, difficile il recupero per la Reggina

Non arrivano buone notizie per il Venezia che, al rientro dalla sosta, affronterà la Reggina venerdì 2 aprile. Ai lagunari, secondo quanto riporta trivenetogoal.it, per la sfida contro gli amaranto dovrebbero mancare sia il centrocampista Jacopo Dezi che il bomber Francesco Forte, entrambi infortunati e difficilmente recuperabili per la gara di venerdì. Ha lavorato con il gruppo Ottar Magnus Karlsson, che sembra invece recuperato.