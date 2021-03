Ex amaranto, Acerbi lancia l’Italia: “Abbiamo grandi difensori ed un gruppo che fa la differenza”

C’è un pezzo di amaranto, nell’Italia che ha cominciato ad affrontare le qualificazioni valide per il Mondiale in Qatar. Anche questa volta infatti, nel gruppo azzurro di Roberto Mancini, figurano Francesco Acerbi e Giovanni Di Lorenzo: il primo ha iniziato la sua grande ascesa in riva allo Stretto nel 2010/2011, mentre il secondo, dopo aver militato nelle giovanili, si è imposto in prima squadra dal 2013 al 2015, tra B e Lega Pro.

Entrambi sono rimasti in panchina nella vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, ma potrebbero trovare spazio domenica, in casa della Bulgaria.

In attesa di capire le prossime scelte del Ct, Acerbi ha espresso il suo pensiero in conferenza stampa.

“La vittoria era importantissima per iniziare nel migliore dei modi-si legge sul sito della Figc. – .Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo leggermente sofferto, ma è solo il primo passo per fare un grande girone. Difesa imbattuta nelle ultime quattro fare? E’ tutto il gruppo che fa la fase difensiva, le avversarie vengono a prenderti, quindi c’è bisogno di tutti per non andare in difficoltà. Abbiamo grandi difensori e stiamo facendo un percorso di grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi. Chiellini è eterno e ha grande esperienza. Con Bonucci ho un buon feeling e sappiamo cosa fare, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Al di là dei singoli, è il gruppo che fa la differenza. Ci aiutiamo a vicenda e abbiamo tanti giovani forti”.