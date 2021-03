Europei, Gravina ci crede: “Lavoriamo insieme per prima gara a Roma e con il pubblico”

“Sono due anni che operiamo e investiamo sull’organizzazione degli Europei, dobbiamo lavorare insieme perché Roma difenda l’organizzazione delle 3-4 partite che dobbiamo ospitare in Italia. Abbiamo dimostrato di poter centrare quest’importante obiettivo che dobbiamo completare con la presenza del pubblico”. Così si è espresso oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

“Siamo convinti che entro il 7 aprile avremo un riscontro a questa nostra esigenza e richiesta che presenteremo alla Uefa che non potrà non tener conto che l’Italia, ancora una volta, ha fatto vedere di essere al passo con i tempi ma, soprattutto, una Federazione che riesce a essere centrale nel mondo dello sport e verso le forze politiche -ha proseguito – . Sono certo che inaugureremo l’Europeo a Roma l’11 giugno con Italia-Turchia. E lo faremo con la presenza del pubblico. Non so ancora quanti spettatori ci saranno, ma il pubblico ci sarà di sicuro” ha concluso il presidente della Figc, Gabriele Gravina