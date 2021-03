Denis: “Dispiace non giocare, ma bisogna essere sempre dalla parte del mister”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, German Denis è tornato anche sul post successivo alla trasferta di Pisa, in cui l’attaccante fece emergere il proprio dispiacere per un utilizzo col contagocce. “Un giocatore deve porsi delle domande, quando ormai si sente appagato. Quando invece senti la voglia di dare una mano, vivi alcuni momenti con amarezza. Bisogna comunque comprendere le scelte del tecnico ed essere sempre dalla sua parte. Per quel che mi riguarda, ho sempre dato tutto per farmi trovare pronto”.

Primo anno in B, quale è la difesa che maggiormente ha messo in difficoltà El Tanque. “Quella dell’Empoli. A proposito di difensori, nella Reggina ci sono due ragazzi che possono fare cose incredibili, ovvero Dalle Mura e Stavropoulos”.

Venezia e Cittadella, nella doppia trasferta si può chiudere il discorso salvezza? “Si, ma ragioniamo partita dopo partita. Intanto, prepariamoci per fare una grande gara a Venezia: lotteremo su ogni pallone per ottenere un risultato importante, che ci darebbe ancora più serenità”.