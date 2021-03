Calcio amatoriale: la Uisp di Reggio Calabria riparte con 9 campionati

“Dopo la validazione e l’inserimento nel calendario delle attività CONI di preminente interesse Nazionale, il settore di attività calcio UISP di Reggio Calabria, comunica che sono in fase di organizzazione i campionati nazionali delle varie discipline, calcio a11, calcio a8, calcio a7, calcio a5 e calcio giovanile. Si riparte, rispettando tutte le regole dettate dai protocolli anticovid del calcio UISP, emanate dall’UISP Nazionale. Questi sono i Campionati organizzati: CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 11 Over 16; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 11 Over 45 Seniores; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 11 Over 50 Seniores; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 8 OVER 50; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 7; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 7 Over 35; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 MASCHILE; CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE; CAMPIONATI NAZIONALI CALCIO GIOVANILE. Le squadre che vorranno prendere parte ai campionati, troveranno sul sito a questo indirizzo la modulistica aggiornata nel rispetto dei protocoli anticovid. http://www.uisp.it/reggiocalabria/pagina/modulistica-calcio-2020-2021.

Le Società che si iscriveranno ai vari campionati una volta in regola con l’affiliazione e tesseramento UISP 2020-2021, potranno incominciare ad allenarsi in modalità ordinaria, attenendosi sempre ai protocolli anticovid. La sede è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 18.30 alle ore 20.00 per chi volesse ulteriori informazioni. La S.D.A. Calcio UISP, si augura di poter vedere una larga partecipazione nei vari campionati sperando in una discesa della curva dei contagi e sapendo bene la paura che ci attanaglia ogni giorno, ma confidando anche nella grande passione di chi pratica qualsiasi attività sportiva e la conseguente voglia di muoversi e tenersi in forma”.

FONTE: uisp.it/reggiocalabria