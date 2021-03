Accadde oggi: uno-due micidiale, Reggina corsara nella sfida salvezza di Cagliari

Ultime News

L’1-1 ottenuto con il Canada, consente all’Honduras Under 23 di accedere alle semifinali del torneo pre-olimpico. La compagine del Ct Correa ha chiuso al primo posto nel gruppo B, totalizzando 5 punti proprio come il...

26 marzo 2006, serie A, dodicesima giornata di ritorno. Dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, la Reggina targata Walter Mazzarri rischia seriamente di farsi risucchiare in piena zona retrocessione. Sulla strada degli...

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, German Denis è tornato anche sul post successivo alla trasferta di Pisa, in cui l’attaccante fece emergere il proprio dispiacere per un utilizzo col...

Decisivo. Ancora una volta, per l’ennesima volta. German Denis, diventato il miglior marcatore straniero nella storia della Reggina, ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni della Gazzetta del Sud. “Il gol col...

La prima esperienza al Sud, un talento da far sbocciare, un obiettivo da raggiungere. Simone Edera, fantasista del Toro arrivato in amaranto in prestito fino a giugno, si è raccontato ai microfoni di toronews.it. “Il direttore...