Venezia-Reggina: domani si gioca…in modalità virtuale

Lo comunica il sito ufficiale del Venezia con una nota: « Nuovo appuntamento Esports per il Venezia FC. Domani 26 marzo infatti, la compagine virtuale arancioneroverde targata Hexon Esports, vedrà il player Mario_JJ_DA affrontare in uno showmatch virtuale la Reggina Esports. Il match, che avrà inizio alle 21.00, si svolgerà al meglio delle tre partite (ognuna della durata di 10 minuti) e sarà visibile per tutti i tifosi sul canale twitch.tv/veneziaesport”.

Dunque un anticipo, in modalità virtuale, della gara che le due squadre disputeranno il 2 aprile in veneto, al ritorno del campionato dopo la sosta per le Nazionali.