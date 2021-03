Venezia, Cordoba: “La vittoria di Monza dimostra che non bisogna porsi limiti”

Verso Venezia-Reggina, l'ex difensore dell'Inter carica i lagunari: "Se rimarremo in Serie B creeremo una squadra ancor più competitiva per lottare per la promozione...".

Dopo aver scritto pagine indimenticabili come difensore, Oscar Ramiro Cordoba ha aperto un nuovo capitolo della sua vita all’interno del calcio, calandosi nelle vesti di dirigente. Dallo scorso febbraio, Cordoba è diventato socio e consigliere delegato all’area sportiva. del Venezia, prossimo avversario della Reggina.

L’ex calciatore dell’Inter, è stato intervistato dai colleghi di trivenetogoal. “Siamo in lotta per i playoff,- si legge-dobbiamo essere preparati a tutti gli scenari. È un compito nostro avere un piano A e un piano B, per cercare di mantenere uno standard qualitativo importante. Se si arriva in Serie A bisogna essere pronti ad essere competitivi. Stiamo cercando di programmare tutto molto bene in entrambi i casi in gioco. Se anche rimarremo in Serie B abbiamo già le idee chiare su cosa fare. Magari creeremo una squadra ancor più competitiva per lottare per la promozione”.

Il colpaccio di Monza, può essere la svolta della stagione. “È da almeno sei mesi che seguo la squadra e ho sempre pensato che i risultati erano inferiori a quello che avrebbero meritato per la qualità del gioco espressa. La partita col Monza è la dimostrazione che hanno ancora tanto da dare e che non bisogna porsi dei limiti in una situazione simile. Sapevo che loro hanno una qualità che nemmeno loro sanno di avere. La stanno sbloccando piano piano e in questo periodo c’è una crescita importantissima che si sta traducendo nei risultati sul campo”.