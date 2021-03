Ufficiale: Reggina, Vasic torna in Svezia fino a giugno

Finito completamente nel dimenticatoio, l'attaccante classe '91 chiuderà la stagione in patria.

Otto presenze, delle quali una da titolare, un assist vincente e due gol letteralmente divorati. Questo il magro bilancio di Nikola Vasic in riva allo Stretto. L’attaccante svedese, finito completamente ai margini del progetto da gennaio in poi, torna in patria con la formula del prestito (il suo contratto con la Reggina, scade a giugno del 2023).

Di seguito, il comunicato della Reggina.

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Vasalunds IF per la cessione a titolo temporaneo del cartellino del calciatore Nikola Vasic. L'attaccante si trasferisce in Svezia sino al 30 giugno 2021.

Il club ringrazia Nikola per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali.

Reggio Calabria, lì 25/03/21