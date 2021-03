Statistiche e numeri della Reggina targata Baroni: cammino da playoff, triplo primato per Folo

La Gazzetta del Sud ha analizzato il percorso degli amaranto da quando in panchina siede il tecnico fiorentino.

“La forza dei numeri, ovvero quella che certifica l’effettivo valore di un percorso” Inizia così, sull’odierna edizione della Gazzetta del Sud, l’analisti statistica riguardante i tre mesi targati Baroni.

“In diciotto giornate- si legge-sotto la gestione del tecnico fiorentino, la Reggina ha totalizzato 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, frutto di diciotto reti realizzate e sedici subite (+2 di differenza reti). I punti sono 27, il che significa che la Reggina targata Baroni viaggia ad una media da playoff.

Capitolo presenze. Bianchi, Loiacono e Folorunsho su tutti. “Baroni ha utilizzato la bellezza di trentatré calciatori, compresi quelli che a gennaio hanno lasciato Reggio Calabria. Con 18 presenze, il giocatore più utilizzato in assoluto è Nicolò Bianchi, seguito a ruota da capitan Loiacono (17) e dal duo Crisetig-Folorunsho (16). Proprio Folorunsho, nonostante il recente stop per infortunio, detiene un triplo primato: maggior numero di presenze nell’undici titolare (15), maggior numero di minuti giocati (1.418, recuperi compresi) e maggior numero di gol (6)”.

Riguardo i nuovi acquisti, i più impiegati sono stati Nicolas e Crimi. “Il pipelet brasiliano è stato sempre mandato in campo (13 presenze), mentre il mediano messinese (10 presenze, delle quali 9 da titolare) ha saltato una sola partita, causa squalifica”. Curiosità Denis. “Le tredici presenze del centravanti argentino, sono arrivate tutte dalla panchina. Alle spalle del Tanque, l’elemento più utilizzato in corso d’opera è Bellomo, con nove subentri” . Quattro calciatori non sono mai stati utlizzati. “Si tratta di Chierico, Petrelli, Gasparetto e Rossi, con questi ultimi due fuori da tempo dal progetto tecnico”.

Infine, la lista dei cattivi. “Il calciatore più ammonito è Crisetig, con cinque cartellini gialli. Subito dopo troviamo Di Chiara, Montalto e Rivas, con quattro gialli ciascuno. Soltanto due le espulsioni, comminate nei confronti di Liotti e Stavropoulos”.