Spal, l’ex amaranto Missiroli: “Con Rastelli si è rivisto il giusto atteggiamento”

Battendo il Cittadella sabato scorso, la Spal ha rilanciato prepotentemente la propria candidatura in ottica playoff. Esordio col botto per Massimo Rastelli, alla sua prima in biancazzurro dopo l’esonero di Marino.

Simone Missiroli, ha parlato del nuovo corso estense ai microfoni del Resto del Carlino.

“Nei primi giorni mister Rastelli ha lavorato soprattutto psicologicamente- si legge su tuttomercatoweb.com-ora con la sosta capiremo meglio la sua idea di calcio. E’ arrivato con grande entusiasmo e per prima cosa ha iniziato a lavorare sulla testa della squadra. Che corde ha toccato? Principalmente quelle psicologiche, non avendo tanto tempo per preparare la gara col Cittadella. Si è visto così l’atteggiamento che ci era un po’ mancato nelle ultime partite. Adesso con la sosta sta avendo piu modo di passarci le sue idee di calcio.Vuole tanta intensità, e possesso palla, e sviluppo della manovra da dietro”.