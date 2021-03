Serie D: il Castrovillari ingaggia il giovane Di Dato

Nuovo arrivo in casa Castrovillari, in serie D. La società rossonera ha comunicato, con una nota ufficiale, di “aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive fino al 30/06/2021 con Vincenzo Di Dato, classe 2000, ala destra, nato a Torre del Greco, scuola Spezia, nella sua giovane carriera anche una presenza in C con la Cavese. Quest’anno la Turris l’aveva girato in prestito al Giugliano dove ha collezionato 6 presenze prima di rientrare ai corallini Turris per fine prestito” si legge nella nota.

Quello di Di Dato è il secondo arrivo in poche settimane in casa Castrovillari: nei giorni scorsi era stato ufficializzato l’accordo con con Rodrigo Martin Tuninetti, classe ’95, centrocampista italo-argentino in carriera ha 140 partite ed 11 gol tra Serie D.