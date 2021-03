Reggina: schizza il valore di mercato di Folorunsho, cresce Rivas, Plizzari e Delprato i più “pregiati”

Con gli 11 acquisti messi a segno, la Reggina è stata una delle squadre più attive in Serie B per quanto concerne anche il mercato di gennaio. Uno sforzo ingente quanto necessario da parte della società, per risalire la china della classifica e offrire maggiori soluzioni tattiche per mister Baroni. Il valore della rosa attuale è di 14,73 mln (circa 3 milioni in più rispetto ad inizio stagione), con la Reggina che occupa momentaneamente la 13esima posizione nella classifica stilata da Transfermarket sul valore di mercato delle squadre che militano in serie cadetta.

Relativamente al valore di mercato dei singoli giocatori, le punte di diamante amaranto sono Alessandro Plizzari (1.70 mln) ed Enrico Delprato (1,60 mln), in prestito rispettivamente da Milan e Atalanta ed entrambi impegnati con la nazionale U-21 nel campionato europeo.

Al terzo posto in questa speciale graduatoria troviamo Gianluca Di Chiara e Michael Folorunsho (900 mila). Il giovane trequartista di proprietà del Napoli, faro del gioco offensivo amaranto e autore di un campionato fin qui sorprendente, ha quadruplicato il suo valore di mercato rispetto alla passata stagione in maglia Bari (250 mila).

A seguire Lorenzo Crisetig 850mila, Orji Okwonkwo 800mila e Michael Kingsley 600mila. In netto calo il VDM di Jeremy Menez (passato da 1mln a 600mila), mentre salgono le quotazioni di Rivas e Liotti, arrivati a toccare quota 500mila.

SANTO ROMEO