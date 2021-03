Reggina, Cirillo: “La musica è cambiata, ma non bisogna rilassarsi”

“Appena ho l’opportunità, seguo in streaming le gare della mia ex squadra. Quello ottenuto contro il Chievo, è stato un pareggio pesante”.

Il tempo che passa, non ha scalfito il profondo legame tra Bruno Cirillo e la maglia amaranto. Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Cirillo ha detto la sua sul cammino della Reggina. ” La musica, con l’avvento di Baroni, è cambiata, ma non bisogna rilassarsi. Prima non arrivavano i risultati, forse perché mancavano alcuni tasselli che sono stati poi inseriti durante la sessione invernale. L’organico è stato irrobustito in ogni reparto. La Reggina sta avendo un cammino regolare e non dovrebbe avere problemi a raggiungere la tranquillità della classifica. Otto punti di vantaggio non sono pochi. Le altre sembrano in difficoltà, anche se non molleranno”.

Su Stavropoulos. “L’ho visto giocare in Grecia, ottimo difensore. Le sue prestazioni sono cresciute nel girone di ritorno. Nelle ultime uscite è stato impiegato con una certa continuità”.

Tra gli assistiti di Cirillo c’è Dimitios Sounas, protagonista nel ritorno in B degli amaranto. “A Perugia ha trovato un ambiente ideale. L’anno scorso ha avuto un rendimento positivo, contribuendo alla promozione della Reggina”.