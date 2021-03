Italia-Irlanda del Nord: l’ex Reggina Lafferty parte dalla panchina

Torna in campo l’italia di Roberto Mancini per la prima gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. Questa sera gli azzurri sfideranno l’Irlanda del Nord, dove milita l’ex Reggina Kyle Lafferty acquistato dagli amaranto in estate, poi via nel mercato invernale con risoluzione di contratto. Nelle formazioni ufficiali del match che inizierà alle 20:45 Lafferty però non è tra i titolari.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; Smith, J. Evans, Cathcart,; Dallas, Mc Nair, Mccan, Davis, C. Evans; White, Megennis, All. Baraclough