Serie B: a Cosenza scoppia la contestazione contro Guarascio

Striscioni appesi nei punti strategici della città: a Cosenza scoppia la contestazione contro il presidente Eugenio Guarascio da parte degli Ultrà Cosenza 1978 Curva Sud. In numerose zone della città silana, dall’esterno dello stadio “Marulla” fino al centro, sono stati appesi numerosi striscioni con la scritta: “Guarascio via da Cosenza”. Il gruppo organizzato ha anche spiegato il motivo degli striscioni con un comunicato stampa.

A otto giornata dalla fine del campionato di serie B la compagine di Occhiuzzi si trova in piena zona playout con 29 punti, con un solo punto di vantaggio sull’Ascoli nell’ultima posizione che sancisce la retrocessione diretta in serie C. Al rientro dopo la sosta, giorno 2 aprile, ci sarà proprio lo scontro diretto tra Cosenza e Ascoli in Calabria.

FOTO: cosenzachannel.it