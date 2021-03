Covid in serie B: nuovi casi ad Empoli e Vicenza

Non si arrestano i casi di positività al Covid nelle squadre di serie B. Dopo il Pordenone (falcidiato con oltre 12 casi e già costretto a rinviare l’ultimo match di campionato) e l’Empoli (che dopo i due di ieri oggi ha registrato un nuovo caso di positività), il Vicenza deve fare i conti con un caso nello staff della prima squadra. Lo comunica la stessa società veneta con una nota ufficiali: “La società LR Vicenza comunica che è emersa la positività al COVID-19 di un membro del gruppo squadra, facente parte dello staff. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a tampone e seguirà l’iter previsto dai protocolli sanitari in essere”, recita la nota del Vicenza.

Intanto come detto l’Empoli che ieri aveva annullato l’allenamento, oggi ha dovuto annunciare un nuovo caso riscontrato dopo i tamponi effettuati:non è stato reso noto il numero totale dei casi ad ora e nemmeno se verrà chiesto il rinvio della gara contro la Cremonese del prossimo 2 aprile.