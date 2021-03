Taibi: “Vasic torna in Svezia. Il mio futuro? I matrimoni si fanno in due, ma sono fiducioso”

Da scommessa ad oggetto misterioso. Nikola Vasic, rimasto completamente ai margini del progetto tecnico-societario da ormai tre mesi, è pronto a tornare in Svezia, così come preventivato fin dallo scorso mercato di gennaio. Ad annunciarlo, nel corso dell’intervista a Gazzetta del Sud, il ds Massimo Taibi. “Ci sono due o tre club della serie B svedese che lo stanno seguendo. A breve la fumata bianca”.

La Reggina del futuro passa dalla salvezza matematica, ma qualche idea c’è già. “Pensiamo a raggiungere l’obiettivo, poi faremo le nostre valutazioni a 360 gradi. E’ chiaro che non possiamo stare fermi. Sono sempre in giro e quando ho l’opportunità seguo dal vivo diverse partite anche di Lega Pro. Appena arriverà il mio turno farà il vaccino, così avrò la possibilità di fare qualche blitz all’estero. Ho già un appuntamento in Argentina dove mi attendono Guglielminpietro e Bilardo, nipote dello storico commissario tecnico della nazionale campione del mondo, per visionare alcuni elementi”.

Taibi in riva allo Stretto anche l’anno prossimo? Ho un contratto che intendo rispettare. Ci metteremo a tavolino col Presidente Gallo e il Direttore Generale Mangiarano per decidere assieme. I matrimoni si fanno in due, sono comunque fiducioso perché il rapporto con la società è ottimo. In questi tre anni abbiamo raggiunto traguardi di rilievo”. Sulla possibile conferma di Baroni. “Col mister siamo in sintonia, ma è prematuro affrontare certi discorsi. Lui ha un grande staff e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Fabrizio Del Rosso, l’allenatore in seconda, è il suo valore aggiunto, avendo anche collaborato per sette anni con Marcello Lippi”.