[FOTO] Accadde oggi: Bellomo-Strambelli ed il trenino amaranto, Catania annichilito nella bolgia del ”Granillo”

A spasso nel tempo, per rivivere le giornate che hanno fatto la storia dei colori amaranto: stagione 2018/19, la schiacciante vittoria sul Catania in un ''Granillo'' infuocato...

24 marzo 2019, Lega Pro girone C, 32^ giornata di campionato, dodicesima di ritorno. L’avvento di Luca Gallo porta entusiasmo ed ambizione in città, oltre ad una serie di acquisti che riescono ad incidere sin da subito. La Reggina, però, è reduce da cinque giornate senza vittorie (tre pareggi e due sconfitte) ed al rientro dal turno di riposo si ritrova ad ospitare la terza forza del campionato: il Catania dell’ex Walter Novellino. La squadra di Massimo Drago ha come obiettivo i tre punti per tentare di restare aggrappati alla corsa per accedere ai play-off; stesso ragionamento per gli etnei, ma con la Serie A come oggetto variante.

In un ”Granillo” caloroso e ruggente, forte di oltre 9.000 cuori amaranto, la squadra di Massimo Drago si esalta e mette alle corde un Catania indolente per tutti i novanta minuti. L’approccio è quello giusto, con ritmo, intensità e ricerca del goal che non varieranno di un millimetro fino allo scadere. La Curva Sud, gremita e vibrante, spinge sin da subito i propri beniamini, che dopo neppure 13′ sono già in vantaggio grazie a Strambelli, il quale capitalizza in rete un cross basso dalla destra di Doumbia. E, proprio quest’ultimo, indirettamente, innesca anche la rete del 2-0. Dopo appena 40 secondi dall’inizio del secondo tempo, Silvestri lo atterra in area a pochi metri dal direttore di gara, che prontamente indica il dischetto. Da lì alla perfetta e spiazzante realizzazione di Bellomo, trascorre un minuto.

Gli amaranto si mostrano travolgenti e dieci giri di lancette più tardi Strambelli decide di sigillare i tre punti con una perla che manda in delirio il popolo reggino. Il ‘mago’ – così come viene soprannominato il trequartista barese – estrae dal cilindro un colpo da novanta, sfruttando un disimpegno maldestro della difesa siciliana e spedendo all’incrocio dei pali un tiro a giro da fuori area. Il ”Granillo” esplode, apoteosi amaranto ed esultanza con il ”trenino” in stile Bari per l’autore della doppietta.

Al triplice fischio, la miglior Reggina della stagione può festeggiare una vittoria netta e meritata, che le permette di portarsi a -1 dai play-off (che perderà proprio per mano del Catania al ”Massimino”, con il medesimo risultato). Per Drago, invece, è il primo (e ultimo, visto l’esonero di due settimane più tardi) successo casalingo con i calabresi.

Di seguito, le immagini più suggestive di quel pomeriggio, targate ReggioNelPallone.it.