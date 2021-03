Statistiche Reggina: Crisetig e Bianchi tra i top, Menez sempre più in calo

La serie B, al momento ferma per la sosta nazionali, si avvia verso la sua fase conclusiva, e con la trentesima giornata ormai alle spalle, per la Reggina è tempo di tirare le somme: Un campionato a due facce quello degli amaranto, che nel girone di ritorno hanno invertito la rotta in termini di punti conquistati scalando posizioni in graduatoria e viaggiando verso una tranquilla salvezza. Nonostante il cambio alla guida tecnica abbia stravolto l’organizzazione di gioco della Reggina, sono diversi i calciatori amaranto ad aver mantenuto un ruolo fondamentale anche nello scacchiere tattico di Baroni: i giocatori ad aver timbrato più volte il cartellino delle presenze sono Nicolò Bianchi (29 gettoni), Lorenzo Crisetig (27), Gianluca Di Chiara (25), Giuseppe Loiacono (29), Thiago Cionek (25) e Michael Folorunsho (25 presenze e assente causa infortunio nelle ultime due giornate), quest’ultimo divenuto uomo chiave del centrocampo amaranto con l’arrivo di Baroni, quasi sempre utilizzato a gara in corso invece da Toscano. Tra i giocatori arrivati nel mercato di gennaio è il portiere Nicolas il più utilizzato, con 13 presenze, seguito da Montalto (10), Crimi (10), Edera (9) e Okwonkwo (8). Anche se quasi sempre da subentrato, l’intramontabile Denis non ha mai fatto mancare il suo contributo alla squadra, collezionando 25 presenze. Impiegato solamente 15 volte invece Jeremy Menez: spesso indisponibile per motivi fisici, il francese soprattutto negli ultimi mesi è rimasto in panchina collezionando pochi scampoli di partita. Con 2183’ minuti giocati è Lorenzo Crisetig il giocatore ad aver collezionato più minuti in campo. Dietro di lui Di Chiara 2.055′, Loiacono 2.007’, Cionek 1.989′ e Folorunsho con 1.906. In crescita il minutaggio di Rigoberto Rivas nelle ultime uscite, con l’honduregno arrivato a 1.254′, mentre calando i minuti in campo per Liotti rispetto ad inizio stagione (1.356’). Solamente 957’ minuti invece per Menez, 14esimo in questa speciale classifica, dietro Denis (1.125) e Nicolas (1.125’).

SANTO ROMEO