Serie D: il Cittanova torna a sorridere vincendo contro il Dattilo

Blitz esterno del Cittanova che ritrova i tre punti nel recupero della 13esima giornata di serie D contro il Dattilo. Torna il “sereno” in casa giallorossa, dopo l’ottimo pareggio di Licata, i ragazzi di mister Infantino strappano tre punti importanti. Termina 1 a 2 a favore dei pianigiani grazie alle reti di Napolitano e Cosenza. A inizio ripresa, l’estremo difensore giallorosso Latella para il penalty a Manfrè e si conferma come para rigori dopo la prodezza compiuta sulla conclusione dagli undici metri contro il S.Agata. Espulso nel finale il centrocampista giallorosso Lo Nigro.

Torna il sorriso in casa Cittanova e soprattutto torna la vittoria che mancava da oltre due mesi – ultimo successo contro il Roccella –. Funziona la cura Infantino, dal suo ritorno in panchina 4 punti in due gare per il Cittanova. Per i giallorossi adesso il nuovo obiettivo è quello di ritrovare la vittoria tra le mura amiche del “Morreale Proto” per dare continuità alle ultime due prestazioni, giocate lontano da casa. Domenica arriva il Biancavilla.

Celestino Casedonte