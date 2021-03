La Reggina torna al lavoro: le ultime su Folorunsho, Kingsley e Petrelli

Il Venezia come prossimo step: Baroni avrà poco più di una settimana per preparare la partita

Riposo terminato, si torna a faticare. Baroni chiama i suoi a raccolta dopo le 48 ore di ‘libertà’ concesse in seguito al pareggio di domenica contro il Chievo Verona, in seguito al quale i calciatori amaranto si sono dati appuntamento al pomeriggio odierno. Qualcuno ha fatto rientro nella propria città, altri sono rimasti in riva allo Stretto, mentre gli azzurrini Delprato e Plizzari hanno preso l’aereo per raggiungere la propria Nazionale in vista dell’Europeo.

Venerdì 2 aprile si tornerà in campo con la trasferta del ”Penzo” di Venezia per sfidare la squadra locale allenata da Paolo Zanetti, terza forza del campionato nel girone di ritorno (Reggina al quarto posto). L’equipe calabrese ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio, dove al Centro Sportivo Sant’Agata si è iniziato a pensare alla gara contro i lagunari. Nel report odierno emesso dal club amaranto, anche degli aggiornamenti generici circa le condizioni Folorunsho, Kingsley e Petrelli.

Di seguito, ecco quanto si legge sul sito ufficiale della Reggina:

Dopo i due giorni di riposo concessi dal club, il gruppo si è ritrovato questo pomeriggio sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo la fase di riscaldamento, il tecnico, di concerto con il suo staff, ha predisposto delle partitelle a tema sui 60 metri.

Non ha preso parte alla seduta Michael Folorunsho, che ha proseguito il programma personalizzato di recupero in palestra. Lavoro differenziato anche per Kingsley Michael ed Elia Petrelli.

La seduta si è conclusa con una partita a tutto campo. Per domani è prevista una doppia sessione di allenamento.