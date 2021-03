Italia U21, inizia con un pareggio l’Europeo di Delprato e Plizzari

Uno titolare in campo, l'altro in panchina: come è andata la prima sfida dell'Europeo U21 2021 degli azzurrini

Termina con il risultato di 1-1 la prima uscita degli azzurrini di Nicolato agli Europei 21, arrivata all’Arena Petrol di Celje (Slovenia) contro la Repubblica Ceca. Al vantaggio iniziale firmato Scamacca (31′) è poi giunto il pari degli uomini di Krejci al 75′, grazie ad un’autorete di Maggiore.

A trovare spazio nell’undici titolare azzurro e per tutti i novanta minuti, è stato anche il difensore amaranto Enrico Delprato, in riva allo Stretto dallo scorso agosto via Atalanta (prestito). Gara molto equilibrata da parte del difensore bergamasco, schierato sul centro-destra della difesa a tre (completata da Gabbia e Marchizza). Molto attento ed efficace nel gioco aereo, il 21enne ha risposto ancora una volta con grande maturità, ripagando la fiducia del proprio ct e conducendo con diligenza la gara, fronteggiando ed annullando un cliente scomodo come Sasinka.

Il calciatore della Reggina si è inoltre proposto spesso in fase di impostazione, avanzando sino al centro del campo per trovare soluzioni e verticalizzare. Non è un caso, infatti, che dai suoi piedi siano nate due azioni insidiose nella ripresa (ultima in ordine di tempo il tiro di Sala, terminato sul fondo e nato proprio da un lancio del difensore azzurro). Nel finale, invece, delle proteste in merito ad un sospetto rigore non concesso gli sono costate il cartellino giallo.

Gara trascorsa in panchina, invece, dall’altro amaranto Alessandro Plizzari, secondo alle spalle di Carnesecchi.