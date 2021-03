Il Covid sferza la serie B: oltre 150 casi e 7 gare rinviate

Significativi e pesanti i dati resi noti dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione di questa mattina e relativi al numero di casi Covid che in questa stagione hanno interessato le società militanti alla serie B. Prendendo spunto dall’attuale situazione, molto delicata, che vede purtroppo protagoniste Empoli e Pordenone, la Gazzetta dello Sport traccia un bilancio della stagione: “Da inizio stagione – sui legge – – sono risultati positivi 152 giocatori più altri 25 membri degli staff tecnici e una dozzina di dirigenti. Il caso più eclatante è stato quello della Reggiana con 29 positivi in totale e quasi tutti in contemporanea. Le partite rinviate sono state già 7“.

