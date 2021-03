Reggina, Taibi: “Col Chievo punto pesante, Denis ha fatto un gol splendido”

Un pari che deve essere accolto col sorriso, nonostante gli amaranto siano apparsi sotto tono. Così Massimo Taibi, riguardo l’1-1 casalingo della Reggina contro il Chievo.

“Ottenuto un punto pesante- si legge su Gazzetta del Sud-che ci consente di mantenere otto lunghezze sulla zona playout. Quella scaligera è una squadra costruita per vincere il campionato ed è tra le più forti del torneo, in organico ha elementi importanti come Djordjevic, Garritano, Canotto e Obi che in passato hanno giocato anche in A”.

Il merito dei ragazzi di Baroni, è stato quello di non aver mollato. “Siamo rimasti in partita lottando su ogni palla-ha proseguito Taibi- e alla fine è arrivato l’uno a uno grazie allo splendido colpo di testa di Denis. Qualche difficoltà nel primo tempo c’è stata. Nella ripresa, invece, ho notato uno spirito diverso e dico che la Reggina ha avuto il merito di rimanere sul pezzo”.