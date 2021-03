Verso la Reggina, il Venezia riprende gli allenamenti

Ultime News

Riprendono domani gli allenamenti della squadra guidata da mister Zanetti, che questo weekend osserverà il turno di riposo previsto dal calendario in vista del rush finale, che vedrà gli arancioneroverdi tornare in campo...

Uno lotta per vincere la classifica cannonieri di serie C, l’altro guida la sua squadra ad una rincorsa alle zone alte della graduatoria di serie D. Due ex calciatori della Reggina, Nicola Strambelli e Vito Leonetti si stanno...

Una sosta salutare. Non solo per recuperare energie fisiche e mentali del gruppo ma anche per ritrovare, al più presto, un giocatore fondamentale per lo scacchiere tattico. La Reggina saluta questa pausa che, come ha più volte...