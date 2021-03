Serie D, domani in campo due reggine: programma ed arbitri

Cittanovese e Roccella tornano in campo domani pomeriggio, per i recuperi della 13esima e della 15esima giornata.

I giallorossi, rinfrancati dal pareggio in rimonta di Licata, saranno di scena sul campo del Dattilo, quarta forza del torneo. Per i ragazzi di Infantino, la possibilità di abbandonare la quartultima posizione. Match casalingo invece, per gli amaranto, che ospiteranno il Gelbison: gli avversari, terzi in classifica, rappresentano uno scoglio durissimo, ma gli jonico reggini hanno il dovere di provare a fermare l’emorragia di sconfitte consecutive che li ha portati all’ultimo posto. L’altro recupero in programma, è Paternò-Rotonda.

Di seguito, il programma completo e le terne arbitrali.

Recupero 13^ giornata

Dattilo-Cittanovese

(Scifo di Trento e Dellasanta di Trieste)ù

Recuperi 15^ giornata

Paternò Rotonda

Liotta di Castellammare di Stabia (Castaldo di Frattamaggiore e Ielardi di Novara)

Roccella-Gelbison (Almanza di Latina e Gervasoni di Bergamo)