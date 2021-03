Serie B, focolai Covid: allenamento annullato ad Empoli, dodici casi a Pordenone

Continuano a registrarsi casi Covid nelle squadre di serie B. Situazione molto complicata a Pordenone, che dopo il rinvio dell’ultima gara contro il Pisa, vede crescere il numero di casi positivi nel gruppo squadra. Adesso sono in totale dodici i calciatori positivi al Coronavirus, dopo i sei nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore. Problemi anche a Empoli, la società toscana attraverso un nota ufficiale ha annunciato che “nell’ambito dei controlli previsti in seguito alla positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi, altri componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. I casi sono stati isolati e posti in quarantena secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti ed ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Empoli FC comunica che d’intesa con le Autorità sanitarie è stata precauzionalmente annullata la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio”.