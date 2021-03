Reggina, sosta salutare: si aspetta un rientro prezioso

Una sosta salutare. Non solo per recuperare energie fisiche e mentali del gruppo ma anche per ritrovare, al più presto, un giocatore fondamentale per lo scacchiere tattico. La Reggina saluta questa pausa che, come ha più volte sostenuto il tecnico Marco Baroni è fondamentale “per migliorare la condizione fisica di alcuni giocatori e permettere il recupero di altri non al meglio fisicamente”.

Ma soprattutto la sosta potrebbe essere decisiva per permettere a Michael Folorunsho di tornare in gruppo ed essere a disposizione per il rush finale di campionato: secondo le previsioni il centrocampista ex Bari dovrebbe essere pronto proprio per la prossima trasferta di Venezia, al ritorno dopo la sosta, anche se resta da capire se le condizioni del possente giocatore amaranto siano tanto ottimali da consentirne un utilizzo in terra veneta. La Reggina spera, Baroni lo attende: le sue caratteristiche tecniche in quel ruolo sono apparse fondamentale per gli equilibri tattici amaranto.